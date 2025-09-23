Стадия депрессии. Профайлер оценил позу Зеленского на встрече с Трампом

Профайлер Анищенко: поза Зеленского на встрече с Трампом указывает на депрессию

Поза президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом указывала на его поникшее состояние. Таким выводом профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко поделился с RT.

«Для Зеленского, знаете, когда сидишь, отключаешься от всего: стадия депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить», — отметил эксперт.

По мнению Анищенко, Зеленский уже понял, что американского лидера невозможно переубедить. В подобных ситуациях человеку свойственно уходить человеку в транс и свои мысли.

Встреча Трампа с Зеленским на полях Генассамблеи ООН продлилась около семи минут. Глава киевского режима поблагодарил его за внимание к конфликту пять раз. Президент Украины попросил американского лидера ввести больше санкций против России.