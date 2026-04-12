Бывший глава аппарата премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максуини заинтересовался возможной работой у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Times .

«Бывший глава аппарата Кира Стармера сказал друзьям, что заинтересован в том, чтобы помочь Зеленскому на следующих выборах [на Украине]», — говорится в публикации.

По информации журналистов, бывший британский чиновник считает эту кампанию одной из самых важных в новейшей европейской истории. Переговоры с украинским правительством по поводу возможной работы Максуини пока не начинал.

В апреле он собрался приехать в страну ради участия в конференции по безопасности в Киеве. Обозреватели также заметили, что Максуини особенно интересовался ролью искусственного интеллекта на украинских выборах.

В феврале он ушел в отставку после скандала вокруг поддержки кандидатуры лейбориста Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США. Последнего следователи заподозрили в неправомерном поведении на фоне связей с финансистом Джеффри Эпштейном.