Пашинян заявил, что Армения сохранит членство в ЕАЭС до решения по ЕС

Армения сохранит членство в ЕАЭС, пока это не противоречит курсу на сближение с Европейским союзом. Официальную заявку на вступление в ЕС Ереван подаст только после выполнения всех условий и сигнала о готовности Брюсселя принять страну. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщило агентство «Арменпресс» .

Представляя предвыборную программу партии «Гражданский договор», Пашинян напомнил, что Армения уже предприняла несколько шагов в сторону евроинтеграции. С 2023 года на восточных границах страны работала гражданская миссия ЕС, в 2024 году в республике запустили программу «Устойчивость и рост», а в 2025 году парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз.

Кроме того, Ереван начал диалог с Брюсселем о безвизовом режиме, подписал программу стратегического партнерства и запустил консультации по вопросам безопасности и обороны.

«Пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом и соответствие критериям членства в ЕС, совместимы с членством в Евразийском экономическом союзе, Республика Армения будет продолжать оставаться членом ЕАЭС и будет развивать торгово-экономические отношения с его государствами-членами», — отметил Пашинян.

Он признал, что одновременно состоять и в ЕС, и в ЕАЭС Армения не сможет. Поэтому до момента выбора страна собирается сохранять экономические связи с евразийским объединением.

Армения вошла в ЕАЭС в 2015 году. Помимо нее, в союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В начале апреля президент России Владимир Путин встретился в Москве с Пашиняном. Стороны подробно обсудили ключевые вопросы, включая предстоящие выборы в Армении и развитие торгово-экономического сотрудничества.