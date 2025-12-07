Ушаков рассказал об отношении Путина к Кушнеру

Ушаков: Путину импонирует Кушнер, присоединившийся к переговорам по Украине

Президенту России Владимиру Путину импонирует участник переговоров с США, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова привел Telegram-канал «Вести» .

«Возьму смелость сказать, что президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — заявил он.

Ушаков напомнил, что Кушнер совсем недавно стал участником переговоров между Россией и США.

«Кушнеру важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями идет на разговор с американцами», — заключил помощник Владимира Путина.

Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Кушнера 2 декабря, писал RT. Американская делегация посетила Россию в рамках обсуждения урегулирования украинского кризиса.

Ранее Ушаков обратил внимание на вклад Кушнера в повышение организованности процесса переговоров.