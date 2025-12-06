Помощник президента Ушаков заявил, что зять Трампа очень активно работает по вопросу Украины

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ведет активную деятельность в урегулировании ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

«Кушнер подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал», — процитировали дипломата «Известия».

Ушаков обратил внимание на вклад Кушнера в повышение организованности процесса переговоров. Он также подчеркнул, что инициатива встречи с президентом России Владимиром Путиным исходила именно от американской стороны.