Ушаков раскрыл одну из главных тем переговоров Путина и Моди

Ушаков: тема Украины была одной из главных в переговорах Путина и Моди

Одной из ключевых тем вчерашних неформальных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стало урегулирование кризиса на Украине. Об этом в интервью Первому каналу заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных», — отметил он.

По словам Ушакова, Путин поделился с индийскими коллегами подробностями переговоров с США. Со стороны Индии поступила поддержка российских мирных усилий по украинским переговорам.

По итогам беседы с Моди президент заявил о согласовании между Россией и Индией программы экономического сотрудничества, которая запланирована до 2030 года. Новые соглашения коснулись партнерства стран в торговле, инвестициях и обмене технологиями.