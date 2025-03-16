Ушаков назвал условие встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа состоится, когда появится необходимость

Россия и США ведут контакты и готовятся к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил корреспонденту кремлевского пула, представителю ВГТРК Павлу Зарубину .

Ушаков озвучил условие, при котором встреча российского и американского лидера состоится.

«Она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока контакты идут на другом уровне», — сказал он.

Помощник главы государства добавил, что и встречу, и телефонный разговор президентов можно организовать достаточно быстро.

Ранее в Кремле раскрыли детали встречи российского президента со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы главе Соединенных Штатов.