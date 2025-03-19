Уолтц заявил о договоренности с Ушаковым о встрече технических команд

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. По итогам этих переговоров стороны достигли соглашения о встрече технических команд двух стран в ближайшие дни в столице Саудовской Аравии.

«Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны на Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России», — написал он в соцсети X.

Недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорится о готовности Киева рассмотреть предложение США о прекращении огня на 30 дней. При этом стороны могут продлить этот срок, если договорятся.

Ушаков отмечал, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, требует доработки с учетом интересов России.

Ранее президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Зеленский ожидает услышать от американского лидера детали его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.