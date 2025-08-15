Ушаков и Лавров представят Россию вместе с Путиным на переговорах с Трампом

Саммит России и США пройдет в формате «три на три». Российскую сторону представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил телеканал CNN.

В США началась историческая встреча на высшем уровне России и Соединенных Штатов. На Аляску прилетели президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

По сообщению телеканала, встречу тет-а-тет заменили на формат «три на три». Лавров и Ушаков представят Россию, с американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Перед саммитом Лавров ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что не испытывает волнения. На счет снятия санкций министр иностранных дел высказался коротко: «с кого-то точно снимут».