Вторичные санкции США против России со временем перестанут работать. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его мнению, вторичные рестрикции, предложенные США — временное явление, которое не сможет долго существовать в многополярном мире, в котором есть запросы на «равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях».

«Со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на „санкционном шантаже“ просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что санкции ущербны для всех в мировой экономике, но иногда приводят к «вторичным положительным результатам». По мнению политика, Россию рестрикции «дисциплинировали».