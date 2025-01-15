«Ущербный подход Вашингтона». В МИД оценили вторичные санкции против России
В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением
Вторичные санкции США против России со временем перестанут работать. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По его мнению, вторичные рестрикции, предложенные США — временное явление, которое не сможет долго существовать в многополярном мире, в котором есть запросы на «равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях».
«Со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на „санкционном шантаже“ просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что санкции ущербны для всех в мировой экономике, но иногда приводят к «вторичным положительным результатам». По мнению политика, Россию рестрикции «дисциплинировали».