«Ущерб неприемлемый, сбить невозможно». Медведев напугал ЕС «Орешником»
Медведев предложил ЕС прекратить помогать Украине, напомнив об «Орешнике»
Российская гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник» способна нанести неприемлемый ущерб столицам западных стран, бомбоубежища не помогут, речь идет о минутах. Об этом в Telegram-канале напомнил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, вся Европа сейчас гадает о том, какой ущерб «Орешник» способен причинить, если боеголовки будут нести ядерный заряд.
«Ответ: сбить современными средствами ракету невозможно, ущерб неприемлем. Тут речь о минутах, поэтому бомбоубежища никак не помогут. Надежда у них на то, что добрая Россия предупредит о пусках заранее», — написал Медведев.
Политик посоветовал Европе на этом фоне прекратить поддержку конфликта.
«Поэтому лучше прекращать поддержку этой войны», — добавил он.
Ранее в Кремле раскрыли, кто знал о скором применении «Орешника» по военному объекту на Украине.