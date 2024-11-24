«Ущерб неприемлемый, сбить невозможно». Медведев напугал ЕС «Орешником»

Российская гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник» способна нанести неприемлемый ущерб столицам западных стран, бомбоубежища не помогут, речь идет о минутах. Об этом в Telegram-канале напомнил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, вся Европа сейчас гадает о том, какой ущерб «Орешник» способен причинить, если боеголовки будут нести ядерный заряд.

«Ответ: сбить современными средствами ракету невозможно, ущерб неприемлем. Тут речь о минутах, поэтому бомбоубежища никак не помогут. Надежда у них на то, что добрая Россия предупредит о пусках заранее», — написал Медведев.

Политик посоветовал Европе на этом фоне прекратить поддержку конфликта.

«Поэтому лучше прекращать поддержку этой войны», — добавил он.

Ранее в Кремле раскрыли, кто знал о скором применении «Орешника» по военному объекту на Украине.