Ущерб инфраструктуре при беспорядках в Непале превысил миллиард долларов
Ущерб инфраструктуре во время беспорядков в Непале оценили в 200 миллиардов рупий (1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщило агентство Khabarhub.
«Уничтожены не только здания, но и бесценные исторические документы и материалы», — говорится в тексте.
Большинство пострадавших объектов невозможно восстановить — их придется сносить и выстраивать заново.
Источник в Министерстве градостроительной деятельности республики сравнил последствия беспорядков с землетрясением.
По данным агентства The Hindu, число погибших достигло 34 человек, 1368 обратились за медицинской помощью.
Из тюрем сбежали более 13 тысяч заключенных, в том числе около 560 находившихся под стражей в отделениях полиции.