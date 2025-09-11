Ущерб инфраструктуре при беспорядках в Непале превысил миллиард долларов

Ущерб инфраструктуре во время беспорядков в Непале оценили в 200 миллиардов рупий (1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщило агентство Khabarhub .

«Уничтожены не только здания, но и бесценные исторические документы и материалы», — говорится в тексте.

Большинство пострадавших объектов невозможно восстановить — их придется сносить и выстраивать заново.

Источник в Министерстве градостроительной деятельности республики сравнил последствия беспорядков с землетрясением.

По данным агентства The Hindu, число погибших достигло 34 человек, 1368 обратились за медицинской помощью.

Из тюрем сбежали более 13 тысяч заключенных, в том числе около 560 находившихся под стражей в отделениях полиции.