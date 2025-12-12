Минобороны сообщило о возможной причастности USAID к экспериментам на Украине

USAID (Агентство США по международному развитию) может быть причастно к тестированию фармакологических препаратов на украинских гражданах. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев. Его процитировал ТАСС .

По словам главы войск РХБЗ, американские должностные лица неоднократно подтверждали тот факт, что Пентагон проводит работы на базе украинских биолабораторий. В их числе был координатор совета национальной безопасности Джон Кирби, заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд и действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший.

«В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум», — добавил Ртищев.

Он уточнил, что официально заказчиками таких исследований выступают не военные ведомства, а гражданские агентства и неправительственные организации. Одной из таких структур являлось USAID, ликвидированное президентом США Дональдом Трампом, отметил Ртищев.

Ранее боевики ВСУ спрятали в тайниках на территории Белгородской области запрещенный хлорпикрин. Глава войск РХБЗ добавил, что украинские военные также использовали химзаводы как «техногенный щит».