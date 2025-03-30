Пушков: USAID заплатило $4 миллиона за объявление Зеленского персоной года

Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time в 2022 году за объявление президента Украины Владимира Зеленского «Персоной года» и размещение фотографии на обложке. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«При этом Time — далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации», — написал он.

Пушков уточнил, что об этом свидетельствуют раскрытые статьи расходов USAID.

«Именно так делается информация на Западе», — резюмировал он.

Нынешний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек еще в мае 2024 года. Выборы в стране решили не проводить, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.

В ООН заявляли, что нужно уважать власть на Украине, назвав ее легитимной.