Агентство США по международному развитию (USAID) устроило государственный переворот на Украине в 2014 году, в результате которого Виктор Янукович покинул пост президента. Об этом заявил кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлосну.

USAID стало «прикрытием для ЦРУ». Агентство выделило пять миллиардов долларов на финансирование беспорядков во время Евромайдана. Эти события привели к госперевороту против демократически избранного украинского правительства, заявил Кеннеди-младший.

По его словам, администрация Януковича отказалась встать на сторону Запада — это стало причиной устранения президента.

«USAID и ЦРУ не занимаются демократией. ЦРУ свергло, я думаю, 83 правительства по всему миру с 1947 по 1997 годы — это треть всех правительств в мире. И большинство из них были демократиями», — подчеркнул политик.

В конце января полицейские задержали в Словакии украинца по подозрению в организации государственного переворота. Мужчину депортируют в ближайшее время.