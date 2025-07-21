Министр обороны Британии Джон Хили на встрече контактной группы по обороне Украины, которая пройдет 21 июля, планирует объявить об усилении поддержки страны. Те самым Запад попытается оказать давление на Россию, сообщила газета The Telegraph.

«Ожидается, что Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров», — говорится в статье.

По данным издания, британский министр предложит союзникам киевского режима принять некую «50-дневную кампанию» по вооружению ВСУ.

Журналисты не исключили, что на встрече Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО. Для этой цели они используют финансирование ФРГ в размере 170 миллионов евро.

Евросоюз утвердил 18 июля новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».