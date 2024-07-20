Усадьбу Зеленских XIX века снесли в центре Киева

Украинский застройщик без разрешения властей снес стоявшее в центре Киева историческое здание усадьбы Зеленских 1890 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба департамента охраны культурного наследия администрации украинской столицы на своей странице в Facebook*.

В ведомстве подчеркнули, что документы о присвоении зданию статуса объекта культурного наследия находились на рассмотрении, о чем застройщика предупредили заранее. Но это не остановило предпринимателя от пригона экскаваторов, которые сровняли дом с землей.

В полиции города заявили, что возбудили уголовное дело. Строительную технику, которая принимала участие в сносе здания, арестовали.

По открытым данным, на участке компания планирует возвести многоэтажный жилой комплекс «Тургенев».

В начале июля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский сообщил о подготовке к сносу памятника партизанскому командиру дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку, установленного в парке Славы Киева. Депутат заявил, что это решение одобрил городской совет украинской столицы.

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