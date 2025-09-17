Урсула фон дер Ляйен провела «хороший разговор» с Трампом об увеличении давления на Россию

Глава ЕК фон дер Ляйен: провела хороший разговор с Трампом о давлении на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х написала, что провела «хороший разговор» с американским президентом Дональдом Трампом о совместных усилиях по увеличению экономического давления на Россию. Она заявила о новом пакете антироссийских санкций.

«Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику… Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива», — написала глава ЕК.

Евросоюз начал переговоры с Трампом о его присоединении к новым антироссийским рестрикциям. Евросоюз нацелился ввести ограничения на покупающие российскую нефть частные перерабатывающие заводы Китая.

В новый санкционный пакет войдут не менее шести российских банков, которые еще могут проводить межгосударственные транзакции. Кроме того, ЕС присматривается к российским платежным системам, включая банковские карты и криптобиржи.