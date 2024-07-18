Урсула фон дер Ляйен останется главой ЕК

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок во главе Еврокомиссии. Об этом сообщило Euronews .

По данным СМИ, она победила «с большим, чем ожидалось, перевесом голосов». За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, против — 284.

Урсула фон дер Ляйен родилась в 1958 году. По образованию — врач. Еврокомиссию возглавила с 1 декабря 2019 года, до этого занимала министерские должности в Германии.

Ранее в предвыборной программе она пообещала обеспечить Евросоюзу внешнеполитическую конкуренцию с Китаем. Кроме того, фон дер Ляйен предложила создать оборонный союз в рамках ЕС.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя кадровые перестановки в Евросоюзе, назвал их «фрик-шоу» и пожелал максимальных провалов и «чудовищных проблем».