Фон дер Ляйен пообещала обеспечить ЕС конкуренцию с Китаем во внешней политике

Фон дер Ляйен обещает стратегическое соперничество с КНР во внешней политике ЕС

Philipp von Ditfurth
Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

В своей внешней политике Евросоюз должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество с Китаем. Об этом в предвыборной программе заявила желающая переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости».

Политик отметила, что Евросоюз вступил в период геостратегического соперничества. По ее словам, несправедливая и агрессивная экономическая конкуренция со стороны Китая, динамика отношений с Европой и безграничная дружба с Россией демонстрируют переход от сотрудничества к соревнованию.

«Эта новая реальность еще сохранится. Нашу политику безопасности и внешнюю политику необходимо разрабатывать с учетом этой реальности», — отметила фон дер Ляйен.

В четверг в Страсбурге пройдет голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о перестановках в НАТО и ЕК.

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