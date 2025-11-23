Миф рушится. Попытки Европы сорвать мирный план объяснили

Страны Европы не смогут признать урегулирование конфликта на Украине, так как в политическом смысле им отступать просто некуда. Они хотят сделать Россию гораздо более слабой и диктовать условия проигравшему, объяснил в Telegram-канале политолог Борис Первушин.

«Европа упирается не потому, что не понимает, что происходит, а потому, что не может иначе. У них нет вариантов. Отступать некуда ни в территориальном, ни в политическом смысле», — написал он.

Политолог добавил, что в их картине мира признать победу России — значит согласиться, что границы можно менять силой.

«Это рушит европейский миф последних 30 лет. Поэтому наши аргументы туда просто не помещаются. У нас — своя логика, у них — своя, где мы по определению неправы», — добавил Первушин.

Поэтому Европа ждет, чтобы Россия сама пришла на условиях проигравшего. Ей важно не реальное положение дел, а то, как оно зафиксировано политически, констатировал политолог.

«Максимум, на что они готовы, перемирие. Пауза, но не мир. Мир означает признать новый порядок, в котором Европа уже не центр, а участник второго плана», — заключил он.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС 24 ноября проведут экстренный саммит по мирному плану США.