Уроженца Таджикистана, вербовавшего моделей в скам-центры, задержали в Бангкоке

В аэропорту Бангкока задержали уроженца Таджикистана с российским видом на жительство, который вербовал моделей для работы в Таиланде и продавал их в рабство. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, мужчина, свободно владеющий русским и китайским языками, приглашал россиянок и китаянок в Мьянму и Камбоджу, обещая солидные гонорары. На практике приехавших обманом затаскивали в скам-центры.

Задержали вербовщика, когда он захотел слетать на родину. Его подозревают в «национальном мошенничестве».

Ранее российское посольство в Мьянме сообщило, что знает о трех случаях, когда похищенных россиянок заставили работать в местных кол-центрах. Дипмиссия постоянно находится на связи с МИД республики и другими органами власти.