Посольство заявило о трех похищенных в Мьянме россиянах

Трех похищенных в Мьянме россиян заставили работать в мошеннических кол-центрах. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России.

«В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы», — ответили в дипведомстве на вопрос, есть ли в Мьянме россияне, которые попали под влияние мошенников и вынуждены работать в их кол-центрах.

Ранее сибирскую модель похитили в Мьянме. По данным журналистов, девушка прилетела в Таиланд, чтобы работать по профессии, потом ее отправили в Янгон, пообещав провести там собеседование.

Однако после прибытия у россиянки забрали документы. Вместе с 200 заложниками ее удерживали силой и требовали выкуп в размере 10 тысяч долларов. Людей заставляли работать в кол-центрах, а тех, кто отказывался, избивали.