Уроженка России займет пост министра миграции в Германии

Уроженку Тюменской области Натали Павлик назначили министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве Германии. Об этом сообщили на сайте Социал-демократической партии (СДПГ).

«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — отметили в сообщении.

Павлик занимала пост уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам репатриантов и национальных меньшинств с 2022 года.

Натали Павлик родилась в 1992 году в поселке Восток Тюменской области. В детстве ее семья уехала на постоянное место жительства в ФРГ. Сначала они поселились во Фридланде, а затем переехали в Бад-Наухайме.

Свою политическую карьеру Павлик начала в 20 лет, получив кресло депутата в городском совете Бад Наухайма. Также она возглавляла молодежное отделение СДПГ.

Ранее лидер СДПГ и будущий вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что кабмин ФРГ рассмотрит вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии».