Новое правительство ФРГ рассмотрит запрет партии «Альтернатива для Германии»

Лидер СДПГ Клингбайль заявил о необходимости запрета «Альтернативы для Германии»

Кабмин ФРГ рассмотрит вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» после того, как ее признают экстремистской. Об этом Bild заявил лидер СДПГ и будущий вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.

Он раскритиковал фракцию и обвинил ее в желании уничтожить в стране демократию.

«АдГ — это нападение на Германию», — подчеркнул политик.

Клингбайль призвал серьезно отнестись к фракции.

«Они хотят в корне изменить этот парламент и наше взаимодействие как демократов», — объяснил он.

Политик добавил, что существует возможность запретить ее уже сейчас.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о панике в правительстве Германии, возникшей из-за партии АдГ. Он не исключил, что Фридрих Мерц может отказаться от выполнения предвыборных обещаний, чтобы обзавестись поддержкой социал-демократов.