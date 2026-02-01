Уроженец России попал в рейтинг крупнейших британских налогоплательщиков

Уроженец России занял второе место среди крупнейших британских налогоплательщиков по итогам 2025 года. Основатель компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко поднялся с шестого на второе место в рейтинге газеты The Sunday Times .

В рейтинг вошли 100 крупнейших налогоплательщиков страны. Компания Герко заплатила в прошлом году корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов стерлингов (более 44,4 миллиарда рублей).

«Алекс Герко. Уроженец Москвы, математический гений, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании [XTX Markets]», — уточнили в сообщении.

В списке также лидируют основатели сети букмейкерских компаний Betfred — братья Фред и Питер Дан. В рейтинг попали еще такие известные личности, как британская писательница Джоан Роулинг и основатель группы One Direction Гарри Стайлз.

Прошлой весной в топ-10 самых богатых людей в Великобритании попали основатели компании Playrix — уроженцы России Игорь и Дмитрий Бухманы.