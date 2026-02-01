Уроженец России попал в рейтинг крупнейших британских налогоплательщиков
Главу XTX Markets Герко признали вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии
Уроженец России занял второе место среди крупнейших британских налогоплательщиков по итогам 2025 года. Основатель компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко поднялся с шестого на второе место в рейтинге газеты The Sunday Times.
В рейтинг вошли 100 крупнейших налогоплательщиков страны. Компания Герко заплатила в прошлом году корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов стерлингов (более 44,4 миллиарда рублей).
«Алекс Герко. Уроженец Москвы, математический гений, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании [XTX Markets]», — уточнили в сообщении.
В списке также лидируют основатели сети букмейкерских компаний Betfred — братья Фред и Питер Дан. В рейтинг попали еще такие известные личности, как британская писательница Джоан Роулинг и основатель группы One Direction Гарри Стайлз.
Прошлой весной в топ-10 самых богатых людей в Великобритании попали основатели компании Playrix — уроженцы России Игорь и Дмитрий Бухманы.