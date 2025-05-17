Разработчики компьютерных игр из РФ попали в топ-10 самых богатых людей Британии

Братья Бухманы, основатели компании Playrix, заняли 10-ю строчку в рейтинге богатейших британцев в 2025 году. Их состояние оценили в 10,54 миллиарда фунтов стерлингов, это около 16,68 миллиарда долларов. Братья получили гражданство Великобритании в 2025 году.

Свое состояние они сколотили на компьютерных играх, таких как Gardenscapes и Fishdom. Playrix — международный разработчик мобильных free-to-play. Братья основали компанию в 2004 году в Вологде, с 2013 года штаб-квартира Playrix базируется в Дублине.

Американского предпринимателя Илона Маска вновь признали богатейшим человеком мира по версии Forbes. Его состояние оценили в 342 миллиарда долларов. Второе место занимает Марк Цукерберг с 216 миллиардами, третье — Джефф Безос.