Урожай зерна в Европе подешевел на €2 млрд из-за жары
Из-за накрывшей Европу аномальной жары стоимость урожая зерновых снизилась более чем на два миллиарда евро. Об этом со ссылкой на газету Financial Times сообщили «Известия»..
Больше всего от экономических последствий июньской жары пострадали Франция и Венгрия. За четыре недели после наступления экстремально высоких температур прогнозы производства зерна в Евросоюзе и Великобритании снизились почти на девять миллионов тонн.
Убытки от потери урожая оценили примерно в 2,1 миллиарда евро по национальным ценам на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие культуры. Это примерно 5% прогнозируемой стоимости всего урожая.
Ранее преподаватель физической географии Университета Камерино Массимилиано Фаццини объяснил, что жару в Европе вызвало вытеснение из пустынь океанического антициклона субтропическими антициклонами. По его словам, температуру дополнительно повысили потоки воздуха, связанные с Иранским нагорьем или Сахарой.