Урожай зерна в Европе подешевел на €2 млрд из-за жары

Из-за накрывшей Европу аномальной жары стоимость урожая зерновых снизилась более чем на два миллиарда евро. Об этом со ссылкой на газету Financial Times сообщили «Известия». .

Больше всего от экономических последствий июньской жары пострадали Франция и Венгрия. За четыре недели после наступления экстремально высоких температур прогнозы производства зерна в Евросоюзе и Великобритании снизились почти на девять миллионов тонн.

Убытки от потери урожая оценили примерно в 2,1 миллиарда евро по национальным ценам на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие культуры. Это примерно 5% прогнозируемой стоимости всего урожая.

Ранее преподаватель физической географии Университета Камерино Массимилиано Фаццини объяснил, что жару в Европе вызвало вытеснение из пустынь океанического антициклона субтропическими антициклонами. По его словам, температуру дополнительно повысили потоки воздуха, связанные с Иранским нагорьем или Сахарой.