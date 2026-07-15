Климатолог объяснил аномальную жару в Европе

Фаццини: жару в Европе вызывают антициклоны из пустынь

Причиной рекордной жары в Европе стало вытеснение из пустынь океанического антициклона субтропическими антициклонами. Об этом РИА «Новости» сообщил преподаватель физической географии Университета Камерино Массимилиано Фаццини.

По его словам, когда в Европу приходят связанные с Иранским нагорьем или Сахарой антициклоны, они простираются на высоту до восьми километров.

«Переваливая горные хребты, теплая воздушная масса опускается вниз и нагревается за счет сжатия. Температура у поверхности становится высокой», — объяснил климатолог.

Фаццини добавил, что над Западной Европой раньше преобладал океанический антициклон, а теперь доминируют субтропические антициклоны.

«Поэтому волны жары оказываются интенсивными: воздух у поверхности изначально теплый, а дополнительный прогрев за счет потоков воздуха сильнее повышает температуру», — заключил он.

В ряде европейских стран температура воздуха достигла отметки 40 градусов, а местами превысила ее.