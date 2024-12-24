Уровень принятия беженцев сильно упал в Германии

Уровень принятия беженцев в немецком обществе значительно снизился. В последнее время в Германии участились случаи нападения на приезжих, сообщила газета Bild .

В распоряжении редакции оказалось послание, направленное бургомистрами восьми городов земли Северный Рейн — Вестфалия в адрес премьер-министра Хендрика Вюста.

В нем главы городов выражают свою обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми сталкиваются беженцы при попытке интеграции в немецкое общество.

«Возможности для размещения беженцев не просто полностью использованы, а максимально исчерпаны. Есть свидетельства „ощутимого и вызывающего опасения снижения уровня принятия“ (беженцев — рим. ред.) в обществе», — отметили журналисты.

По словам глав городов, в последнее время участились случаи нападений на людей с миграционным прошлым, а те, в свою очередь, все чаще проявляют агрессию в отношении государственных служащих.

Также бургомистры отмечают, что до сих пор не удалось расселить беженцев, которые были размещены во временных убежищах в 2015 году.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы, приехавшие в страну, должны наконец найти работу. В противном случае их могут отправить обратно. Он также призвал их пройти языковые курсы.

Кроме того, в Германии решили создать украинскую администрацию, которая будет заниматься вопросами беженцев.