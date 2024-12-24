Уровень принятия беженцев сильно упал в Германии
Bild: уровень принятия беженцев в Германии заметно снизился
Уровень принятия беженцев в немецком обществе значительно снизился. В последнее время в Германии участились случаи нападения на приезжих, сообщила газета Bild.
В распоряжении редакции оказалось послание, направленное бургомистрами восьми городов земли Северный Рейн — Вестфалия в адрес премьер-министра Хендрика Вюста.
В нем главы городов выражают свою обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми сталкиваются беженцы при попытке интеграции в немецкое общество.
«Возможности для размещения беженцев не просто полностью использованы, а максимально исчерпаны. Есть свидетельства „ощутимого и вызывающего опасения снижения уровня принятия“ (беженцев — рим. ред.) в обществе», — отметили журналисты.
По словам глав городов, в последнее время участились случаи нападений на людей с миграционным прошлым, а те, в свою очередь, все чаще проявляют агрессию в отношении государственных служащих.
Также бургомистры отмечают, что до сих пор не удалось расселить беженцев, которые были размещены во временных убежищах в 2015 году.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы, приехавшие в страну, должны наконец найти работу. В противном случае их могут отправить обратно. Он также призвал их пройти языковые курсы.
Кроме того, в Германии решили создать украинскую администрацию, которая будет заниматься вопросами беженцев.