Уровень ожирения в США среди взрослых превысил 40%

В США более 40% взрослых страдают ожирением. Об этом рассказал главный диетолог Северо-Западного федерального округа, заведующий отделением диетотерапии и болезней обмена веществ Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Хайдерь Шарафетдинов, сообщило РИА «Новости» .

«Одна из стран, где наиболее высокий показатель ожирения, это, конечно, Соединенные Штаты Америки, где все взрослое население имеет избыточную массу тела. Это 30-35%», — отметил он.

По словам Шарафетдинова, среди взрослых мужчин ожирением страдают 39%, среди женщин — 41%, а в целом по населению — более 40%.

Он добавил, что в Китае также высок уровень избыточного веса: у мужчин он составляет 32-38%, а у женщин — 28-34%.

Чтобы успешно бороться с ожирением, нужно начать с тщательной диагностики. Она поможет понять состояние организма и создать эффективную программу похудения. Шарафетдинов подчеркнул, что современные технологии дают возможность детально оценить состояние здоровья человека. Они учитывают массу тела, состав тела и биохимические показатели.