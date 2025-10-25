Трамп собрал доказательства шпионажа команды Байдена за сенаторами

Команда бывшего президента США Джо Байдена шпионила за конгрессменами и сенаторами. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, на руках есть документы с доказательствами слежки.

«Они убедительно доказывают, что Кристофер Рэй, невменяемый Джек Смит, Меррик Гарленд, Лиза Монако и другие жуликоватые подонки из администрации Байдена шпионили за сенаторами и конгрессменами, записывали их телефонные звонки», — написал Трамп.

Президент добавил, что сторонники Байдена также сфальсифицировали результаты выборов в 2020 году.

«Этих радикальных левых психов нужно привлечь к ответственности за незаконное и в высшей мере неэтичное поведение!» — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США и обвинил его действия в нынешней экономической ситуации в стране.