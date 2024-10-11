Ураганный ветер пообещали на северных Курилах из-за циклона

На субботу на северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Сахалинской области.

«Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направили в администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры. Главк МЧС Сахалинской области держит на контроле обстановку, связанную с прохождением циклона», — заявили в ведомстве.

По информации сахалинского управления Росгидромета 12 октября утром и днем в Северо-Курильском районе ветер достигнет скорости 28 метров в секунду, а на отдельных участках — до ураганных 38 метров в секунду, а также будет сильный дождь.

Синоптики также предупреждают о сильном волнении в Охотском море, высота волн превысит шесть метров.

Ранее россиянам рассказали о способе защиты домов от наводнений.