Последствия весеннего наводнения в регионах РФ

С каждым годом влияние климатических изменений, причиной которым служит промышленность и вмешательство человека в течение природных процессов, становится все очевиднее. Землетрясения, аномальные ураганы, преждевременные таяния льдов, резкие перепады температур из года в год случаются все чаще.

По словам Александра Куренкова, министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, наводнение случилось из-за значительно превысившего норму объема осадков снега в водохранилищах, который растаял во время внезапного потепления. Сами жители регионов утверждают, что виноваты в том числе и местные власти, не подготовившие меры по предупреждению чрезвычайной ситуации в полном объеме. Так, не везде на пути воды были расчищены запруды изо льда и веток, в водохранилищах не было освобождено место под излишки воды из рек.

Этой весной очередное наводнение привело к рекордному росту уровня воды в реках разных областей Российской Федерации, вследствие которого населению был нанесен огромный имущественный ущерб. В числе регионов с наибольшим количеством подтоплений оказались Оренбургский, Тюменский и Курганский.

Масштаб весенних наводнений

В Оренбургской области все началось 5 апреля, с момента, когда Ириклинское водохранилище заполнилось и администрация стала экстренно сбрасывать воду в огромных объемах. Это решение было неизбежно, так как промедление могло привести к прорыву дамбы. Согласно информации Гидрометцентра, предупреждение о возможности аномального половодья было отправлено заранее, тем не менее, по неизвестной причине предварительные сбросы воды сделаны не были.

На территории Тюменского края вышла из берегов река Ишим, поставив новый рекорд уровня воды с 1912 года — 1063 см, что на 6 метров выше среднего значения. Причиной этого также стали обильные осадки, в полтора раза превышающие норму, промерзание почвы и резкое потепление. В отличие от того ущерба, что был причинен Оренбургской области, Тюменский регион пострадал значительно меньше: было затоплено около 500 жилых домов, 3000 приусадебных участков, некоторые сельские поселения лишились дорог и засеянных полей.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол достиг рекордных 11 м. Результатом ее разлива, согласно данным МЧС, стало подтопление около 300 домов, из которых по меньшей мере 22 отремонтировать невозможно, кроме того, было затоплено более 400 садовых участков. По свидетельствам некоторых владельцев неремонтопригодных домов, им предлагалось провести восстановление, даже несмотря на выводы, сделанные независимой комиссией.

Нельзя отрицать, что масштаб весенних наводнений был в какой-то степени предсказуем. С осени 2023 года гидрологи предупреждали о вероятности необычного подъема уровня воды в Оренбургской области из-за постоянных проливных дождей. А материалы, предсказывающие, что обильное таяние снега станет серьезной опасностью для местных жителей, в сети появлялись уже в январе этого года.

Бедствие опять не удалось предотвратить, хотя нельзя не отметить оперативность местных властей в их попытках смягчить его последствия. В краткое время была проведена эвакуация тысяч людей, предоставлено убежище. Когда основной кризис миновал, были выплачены компенсации, но, по мнению многих пострадавших, они часто не покрывали весь ущерб, нанесенный их имуществу.

В июле глава МЧС РФ Александр Куренков отчитался, что было обработано более 400000 обращений и выплачено компенсаций общей суммой примерно на 11 миллиардов рублей. Всего в 2024 году в 64 субъектах РФ затопило около 30000 жилых и 16000 дачных домов, 300 низководных мостов и 140 социальных объектов.