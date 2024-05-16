Синоптики Университета штата Колорадо спрогнозировали активный сезон ураганов в Атлантике | 360°

Мир 16 мая 2024, 17:00 Синоптики Университета штата Колорадо спрогнозировали активный сезон ураганов в Атлантике

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С начала июня в регионе Атлантики прогнозируется чрезвычайно активный сезон ураганов. К такому выводу пришли синоптики Университета штата Колорадо, написало американское издание The Washington Post.

Как уточнил сайт kp.ru, в этом году число штормов может увеличиться вдвое. Причем самые опасные ветра могут начаться вблизи Атлантического океана в августе.

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По данным специалистов, 15 сентября станет пиком сезона штормов, поскольку в это время температуры вод океанов и атмосферы понижаются перед началом зимы.