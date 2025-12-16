Ураган обрушил копию статуи Свободы в Бразилии

Установленная на парковке торгового центра Havan в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул копия статуи Свободы рухнула под порывами ураганного ветра. Об этом сообщил телеканал G1 .

Очевидцы происшествия рассказали, что стоящая на одиннадцатиметровом постаменте статуя начала раскачиваться, а после рухнула на землю. От удара голова скульптуры разлетелась на части.

По данным местных властей, в результате происшествия никто не пострадал.

Копии статуи Свободы стоят около торговых центров Havan по всей Бразилии. Пресс-служба компании — владельца площадок отметила, что упавшую скульптуру возвели в 2020 году и с тех пор регулярно проверяли ее состояние. Рабочие установят на место поврежденного монумента новый.

Ураган накрыл бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул в минувший понедельник, 15 декабря. Порывы ветра достигали 99 километров в час.

В конце ноября 12-метровая статуя Будды упала монастыре тайской провинции Амнатчарен и убила человека. Огромную скульптуру устанавливала группа монахов. Обрушение произошло во время снятия бетонного основания. Под статуей оказались сразу шесть человек, один из которых получил смертельные травмы.