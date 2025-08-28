Управляющая ФРС подала в суд на Трампа за отстранение от должности

Член Совета управляющих ФРС Лиз Кук подала в суд на президента Дональда Трампа за то, что он отстранил ее от должности. Об этом сообщил телеканал CNN .

В своем иске управляющая назвала отстранение незаконным, заявив, что Трамп должен был предварительно обосновать причины такого решения.

Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что Кук подозревают в подделке важных финансовых документов и президент имел право так поступить.

В понедельник Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором обвинил Кук в ипотечном мошенничестве и заявил, что она должна уйти в отставку.

