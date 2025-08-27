Трамп призвал привлечь Джорджа Сороса к уголовной ответственности

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности бизнесмена Джорджа Сороса за поддержку протестов. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Мы не собираемся больше позволять этим безумцам губить Америку, даже давать им шанса вздохнуть и почувствовать себя свободными. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране!» — заявил Трамп.

В начале года уходивший президент Джо Байден одним из последних указов присвоил 95-летнему Соросу одну из высших гражданских наград США — медаль Свободы. Это решение вызвало критику со стороны миллиардера Илона Маска, назвавшего награждение пародией.

Часть организаций, созданных Соросом, признаны в России нежелательными.