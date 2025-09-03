Упомянет ли Си Цзиньпин США: почему Трамп заявил о «заговоре» в Пекине

Дональд Трамп заявил о «заговоре» между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном в тот момент, когда его администрация ведет переговоры о долгосрочном торговом соглашении. Об этом написал автор газеты New York Post Виктор Нава.

«Путин и Ким шли рядом с лидером Коммунистической партии Китая по красной ковровой дорожке, чтобы занять свои места на трибуне и посмотреть это зрелище, где будет воздушное шоу, торжественный марш войск и процессия ракет и танков», — заявил журналист.

Ранее, по его словам, Трамп продлил на три месяца тарифное перемирие с Китаем, но китайские пошлины на американские товары пока остаются в силе.

Американский президент после парада попросил в соцсети Truth Social Си Цзиньпина передать российскому и северокорейскому лидерам привет. Кроме того, он выразил надежду, что в Китае помнят вклад США в освобождение страны от японских милитаристов.