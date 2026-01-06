Минюст США анонсировал публикацию еще миллионов файлов по делу Эпштейна

Американский Минюст планирует обнародовать еще около двух миллионов документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его информации, ведомство направило окружному судье Южного округа штата Нью-Йорк Полу Энгельмейеру письмо, в котором анонсировало публикацию новых файлов.

«В настоящее время еще более двух миллионов документов, потенциально соответствующих требованиям закона, находятся на различных этапах проверки», — отметили в обращении Минюста.

Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы министерство юстиции рассекретило все имена из списка по делу Джеффри Эпштейна. Глава государства выразил уверенность, что с преступником сотрудничали демократы, а не республиканцы.

Он также призвал ведомство «вернуться к работе на благо» и выставить на посмешище политиков, взаимодействовавших с финансистом. Всего Минюст опубликовал порядка 3965 файлов на три гигабайта.