Минюст США анонсировал публикацию еще миллионов файлов по делу Эпштейна
Минюст США начал готовить к обнародованию 2 млн документов по делу Эпштейна
Американский Минюст планирует обнародовать еще около двух миллионов документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его информации, ведомство направило окружному судье Южного округа штата Нью-Йорк Полу Энгельмейеру письмо, в котором анонсировало публикацию новых файлов.
«В настоящее время еще более двух миллионов документов, потенциально соответствующих требованиям закона, находятся на различных этапах проверки», — отметили в обращении Минюста.
Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы министерство юстиции рассекретило все имена из списка по делу Джеффри Эпштейна. Глава государства выразил уверенность, что с преступником сотрудничали демократы, а не республиканцы.
Он также призвал ведомство «вернуться к работе на благо» и выставить на посмешище политиков, взаимодействовавших с финансистом. Всего Минюст опубликовал порядка 3965 файлов на три гигабайта.