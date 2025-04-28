Упертый китайский студент дважды оказался на грани гибели на горе Фудзи

Студента из КНДР дважды спасли на горе Фудзи за четыре дня

Молодой студент из Китая, живущий в Японии, дважды попал в беду на горе Фудзи за четыре дня. Историю его спасения рассказала газета The Guardian .

Первый раз 27-летнего парня эвакуировали вертолетом во вторник. Он застрял на тропе Фудзиномия на высоте около 3000 метров после того, как потерял кошки, специальные шипованные накладки на обувь для ледяных участков.

Спустя четыре дня власти вновь объявили студента пропавшим. Искать его решили сразу в том же месте — и не ошиблись. Китайца обнаружили в 100 метрах от прошлой точки эвакуации.

Уже у подножия горы тот объяснил, что вернулся на гору, чтобы найти потерянные вещи, в том числе телефон.

Официальный сезон подъемов на Фудзи длится с июля по сентябрь. В другие месяцы восхождения на гору считаются крайне опасными для туристов.

Все тропы к вершине сейчас закрыты, а погодные условия могут резко меняться. Медицинские пункты в это время не работают.

После инцидента власти префектуры Сидзуока вновь напомнили о запрете восхождений в межсезонье. Пользователи соцсетей раскритиковали студента за игнорирование предупреждений и предложили взыскать с него расходы на обе спасательные операции.

Ранее в Японии впервые арестовали людей за продажу дипфейк-порно.