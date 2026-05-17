Упавший в Турции беспилотник оказался украинским

В городе Самсун упал украинский беспилотник-имитатор цели типа Maya. Об этом сообщила турецкая газета Dogru Haber .

По информации издания, дрон потерял управление и рухнул в черте прибрежного города на севере Турции. В результате падения повредило крыши нескольких домов и выбило окна.

На место прибыли сотрудники экстренных и силовых служб, которые собрали обломки аппарата. По предварительным данным, вес беспилотника составлял около 25 килограммов.

Как отмечает газета, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, аппарат мог сбиться с курса во время выполнения задачи.

Ранее два беспилотника упали на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии.