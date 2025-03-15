Упавшая бетонная балка раздавила пятерых строителей моста в Бангкоке

Строительство скоростного моста в Бангкоке приостановили после обрушения железобетонной балки, которая раздавила пятерых рабочих. В ходе дальнейшего разрушения конструкции ранения различной степени тяжести получили 22 человека. Об этом сообщило издание The Bangkok Post со ссылкой на данные местной полиции.

В ведомстве уточнили, что балка упала на строительной площадке, которая находится в 200 метрах от выезда на уже действующую дорогу. В ходе частичного обрушения всей конструкции под завалами оказались несколько человек.

На место прибыли спасатели департамента по предотвращению стихийных бедствий, которые достали 22 пострадавших.

Губернатор Бангкока Сурачет Лао Пулсук объявил о создании специальной комиссии по проверке подрядной организации, ведущей стройку. Он потребовал привлечь к ответственности всех виновных и разработать правила безопасности для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Работы над строительством скоростного моста приостановили на две недели для ликвидации последствий разрушения.

В середине февраля мост в Перу разрушился после въезда на поверхность автобуса с 50 пассажирами. В результате происшествия погибли два человека, 38 получили ранения различной степени тяжести.