Два человека погибли при обрушении моста в Перу

Voice of America: два человека погибли при падении автобуса с моста в Перу

Два человека погибли и 38 пострадали в Перу в результате падения автобуса с моста. Об этом сообщила местная редакция радиокомпании Voice of America .

Автобус перевозил свыше 50 пассажиров, когда мост из-за разрушения конструкции обвалился. Представитель службы по борьбе со стихийными бедствиями Сесилий Мартино отметил, что точное число погибших все еще уточняют.

Руководитель главного управления национальной обороны в области здравоохранения и рисков стихийных бедствий Давид Апонте добавил, что пострадавших перевели в больницы Хуарал и Чанкай.

Полицейские указали, что погибли пассажир и водитель двухэтажного автобуса. В реку также упал другой легковой автомобиль.

Пассажиры рассказали, что мост сломался на три части. Автобус остался в самой нижней точке, из-за чего вода реки Чанкай начала заполнять салон.

«Мы проведем расследование и выясним, выполняла ли отвечающая обслуживание дороги компания свои функции», — заключил министр транспорта и коммуникаций Рауль Перес.

В начале января мост обрушился под грузовым поездом в США.