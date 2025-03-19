Трамп начал телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X .

«Прямо сейчас — президент Трамп в Овальном кабинете говорит по телефону с Владимиром Зеленским», — написал он.

Ранее глава киевского режима, анонсируя этот разговор, заявил, что планирует обсудить с американским лидером следующие шаги, в частности ответ на предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Он выразил уверенность, что это позволит Украине победить.

При этом накануне вечером, вскоре после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский заявил, что его команда «всегда поддерживала» идею отказаться от каких-либо ударов по энергетике.