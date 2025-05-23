Уберите Мединского. Команда Трампа попросила заменить помощника Путина на переговорах

Команда президента США Дональда Трампа попросила заменить на переговорах помощника российского лидера Владимира Мединского, возглавлявшего делегацию в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле», — говорится в публикации.

Представители США поддерживают контакты с украинской стороной, обеспечивая возможность проведения переговоров. При этом передают Москве сигналы о предпочтительном составе российской делегации.

В Вашингтоне уверены, что шансы на достижение прогресса увеличатся, если в диалоге не будут участвовать сторонники жесткой линии.

По данным агентства, лидеры США и ЕС также надеются на Ватикан в плане привлечения Москвы и Киева к мирным переговорам. Новоизбранный папа римский Лев XIV уже заинтересовался этой идей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры несут ответственность за конфликт на Украине и даже не скрывают этого. В частности, дипломат обратил внимание на усиление атак дронов ВСУ на российские регионы после визита политиков ЕС в Киев.