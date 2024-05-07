Политолог Евстафьев: Си Цзиньпин хотел предупредить Макрона о большой войне в Европе, но тот не понял | 360°

07 мая 2024, 16:32
Политолог Евстафьев: Си Цзиньпин хотел предупредить Макрона о большой войне в Европе, но тот не понял
Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина в Париже. По его словам, глава коммунистической партии КНР хотел предупредить французского лидера о большой войне в Европе, но тот не понял послания.
«Это же попытка поговорить с европейцами о том, что они стоят на пороге большой европейской войны. <…> Но оно было услышано? Нет конечно», — сказал Евстафьев.
Реклама
Политолог считает, что Макрон упустил возможность сыграть положительную роль в европейско-китайских отношениях.
Ранее The New York Times писала, что попытка президента Франции убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам.
Эммануэль Макрон
Си Цзиньпин
Реклама
Реклама