Политолог Евстафьев: Си Цзиньпин хотел предупредить Макрона о большой войне в Европе, но тот не понял | 360°

Мир 07 мая 2024, 16:32 Политолог Евстафьев: Си Цзиньпин хотел предупредить Макрона о большой войне в Европе, но тот не понял

Читать 360 в

Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина в Париже. По его словам, глава коммунистической партии КНР хотел предупредить французского лидера о большой войне в Европе, но тот не понял послания.

«Это же попытка поговорить с европейцами о том, что они стоят на пороге большой европейской войны. <…> Но оно было услышано? Нет конечно», — сказал Евстафьев.

Реклама

Политолог считает, что Макрон упустил возможность сыграть положительную роль в европейско-китайских отношениях.

Ранее The New York Times писала, что попытка президента Франции убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам.