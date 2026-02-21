«Уничтожим за три недели». Европейцы пообещали стереть Киев в порошок: что стало причиной?
Политолог Кошкович: Венгрия может показать, как уничтожить Украину за три недели
При необходимости Венгрия за три недели уничтожит Украину. Эту угрозу в Х высказал венгерский аналитик Золтан Кошкович.
Таким образом политолог отреагировал на позицию Зеленского по нефтепроводу «Дружба».
Кошкович допустил, что тот специально хотел вызвать резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами — Виктор Орбан может уступить на них оппозиционеру Мадьяру.
Кошкович считает, что «Зеленский обанкротится раньше». Венгрия уже прекратила поставлять Украине дизельное топливо, которое необходимо для танков и самолетов. Также аналитик пригрозил проблемами украинской военной разведке.
«Мы можем продемонстрировать, как можно уничтожить Украину за три недели», — резюмировал Кошкович.
Венгрия в феврале 2026 года заблокировала европейский кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Орбан пообещал сохранить вето, пока Киев мешает поставкам российской нефти по «Дружбе».