Политолог Кошкович: Венгрия может показать, как уничтожить Украину за три недели

При необходимости Венгрия за три недели уничтожит Украину. Эту угрозу в Х высказал венгерский аналитик Золтан Кошкович.

Таким образом политолог отреагировал на позицию Зеленского по нефтепроводу «Дружба».

Кошкович допустил, что тот специально хотел вызвать резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами — Виктор Орбан может уступить на них оппозиционеру Мадьяру.

Кошкович считает, что «Зеленский обанкротится раньше». Венгрия уже прекратила поставлять Украине дизельное топливо, которое необходимо для танков и самолетов. Также аналитик пригрозил проблемами украинской военной разведке.

«Мы можем продемонстрировать, как можно уничтожить Украину за три недели», — резюмировал Кошкович.

Венгрия в феврале 2026 года заблокировала европейский кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

Орбан пообещал сохранить вето, пока Киев мешает поставкам российской нефти по «Дружбе».