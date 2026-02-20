Сийярто объяснил блокировку военного кредита Украине со стороны Венгрии

Венгрия решила заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 миллиардов евро военного кредита, так как она препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в видеообращении на телеканале М1 заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 миллиардов евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу „Дружба“. Пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, Украина не будет иметь доступа к военному кредиту», — заявил венгерский министр.

Сийярто обвинил киевские власти в сговоре с Брюсселем и венгерской оппозицией, целью которого является шантаж правительства Венгрии. Перебои с поставками нефти призваны создать в стране трудности. Однако Сийярто отметил, что Венгрия не поддастся шантажу и не поддержит войну на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в попытках посеять хаос в его стране через политический шантаж и вмешательство в предстоящие парламентские выборы.