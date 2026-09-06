«Уничтожим все». США жестко пригрозили Ирану

Соединенные Штаты потопят все иранские нефтяные танкеры, если Тегеран решится атаковать американские военные корабли. С таким заявлением в Х выступил глава Пентагона Пит Хегсет.

Военачальник уверил, что танкеры Ирана беззащитны, так как у Исламской Республики якобы нет ни военного флота, ни военно-воздушных сил.

«Если Иран обстреляет американские корабли, мы уничтожим (и потопим) все их нефтяные танкеры. Все, что им нужно сделать, это не стрелять по нашему флоту. Иначе самолеты, корабли и подводные лодки ВМС США могут нанести удар по всем им», — добавил Хегсет.

Глава Пентагона опубликовал свой пост ответом к сообщению командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера. Тот обращался к Корпусу стражей исламской революции.

«Пусть послание КСИР будет ясным: если вы обстреляете два наших корабля, мы уничтожим три ваших. Мы без колебаний будем защищать американские силы и, если необходимо, уничтожим ограниченный и уязвимый нефтяной флот Ирана», — написал адмирал в Х.

В ночь на 31 августа США впервые за месяц ударили по иранским объектам. КСИР в ответ запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке. Уже в начале сентября Иран вновь атаковал военные центры США в ОАЭ и Бахрейне.